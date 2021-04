<span style='text-decoration: underline;'>Législatives du 12 juin</span>:<br><span style='color:red;'>57 listes partisanes et indépendantes déposées à Guelma</span>

57 listes partisanes et indépendantes déposées à Guelma

Législatives du 12 juin : 57 listes partisanes et indépendantes déposées à Guelma

Au total, 57 listes de candidatures partisanes et indépendantes aux élections législatives du 12 juin prochain ont été déposées au niveau de la délégation de Guelma de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a-t-on appris mercredi auprès de cette instance.

A la clôture des délais légaux de dépôt des candidatures pour cet important rendez-vous électoral, la délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections a réceptionné au total 57 listes, dont 22 listes partisanes et 35 autres indépendantes, a affirmé Smail Frimeche, coordinateur local de l’ANIE à la presse, précisant que 93 listes ont retiré les formulaires.

De leur côté, des candidats se sont hâtés d’annoncer l’obtention des procès-verbaux de dépôt de dossiers sur les réseaux sociaux ou durant les veillées ramadhanesques dans les cafés du chef-lieu et les 34 communes de la wilaya.

Selon les échos recueillis par l’APS auprès d’acteurs de la scène politique et certains candidats aux élections, cette première phase s’est achevée dans de « bonnes conditions » et dans « une totale transparence » depuis l’intention de candidature, le retrait des formulaires et la collecte des signatures, jusqu’au dépôt des dossiers de candidatures.

Selon Noureddine Zeghdoudi, journaliste à Radio Guelma, spécialisé dans les émissions politiques, cette phase de dépôt des candidatures a répondu « aux critères de quantité et de qualité », relevant que les listes de candidatures indépendants ou de partis politiques renferment des figures nouvelles, telles que de jeunes cadres, des diplômés et des personnes des deux sexes exerçant dans des activités libérales.

Il a également relevé que ces listes comptent 456 candidats, dont 70 % sont de nouvelles figures parmi lesquelles des médecins, des avocats et des enseignants, majoritairement jeunes, estimant que ces données laissent présager une augmentation du taux de participation à cette prochaine élection, comparativement aux précédentes.

De son côté, Boutheina Tebbani, journaliste et responsable du service information à Radio Guelma, a estimé dans une déclaration à l’APS, que le nombre important de listes notamment des indépendants ayant déposé leur candidature constitue « un indicateur important » du recouvrement par le citoyen de la confiance dans le processus électoral , affirmant s’attendre à ce que la campagne électorale connaisse une compétition serrée et un large suivi par les citoyens.

Les prochaines élections vont ainsi permettre à cinq représentants de la wilaya de Guelma à siéger à l’Assemblée populaire nationale afin d’insuffler une nouvelle dynamique de développement et répondre aux attentes de plus de 500.000 habitants de la wilaya.

Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a indiqué mardi au cours d’une conférence de presse tenue à Alger, que les délégations de l’ANIE des 58 wilayas disposeront de 12 jours pour examiner les dossiers de candidature et annoncer, au plus tard le 9 mai prochain, les listes des partis politiques et d’indépendants validées pour participer à ces élections.