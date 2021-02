<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>575 permis de conduire retirés et 1328 amendes dressées en un mois</span>

Durant le mois écoulé, les policiers du corps de la sécurité publique de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont retiré à des conducteurs, auteurs de contraventions cinq cent soixante quinze permis de conduire et dressé mille trois cent vingt huit amendes forfaitaire, lors des multiples opérations de contrôle et de surveillance menées comme toujours pour assurer la sécurité routière.

Aussi, les policiers ont relevé quarante quatre contraventions liées à la coordination, commises par des taxieurs, seize délits relatifs à des défauts d’assurance qui ont fait l’objet de procédures judiciaires transmises au parquet. Vingt cinq véhicules ont été placés en fourrière durant la période considérée. Soixante sept cyclomotoristes et motoristes ont été verbalisés pour défaut de présentation de pièces afférentes à la circulation de leurs véhicules, et non port du casque. En dépit des mesures de prévention et de répression, les policiers du corps de la sécurité publique ont enregistré durant le mois écoulé, trente trois accidents de la circulation ayant causé des blessures à trente sept personnes. Ces accidents sont survenus dans les zones urbaines placées sous la coupe de la police. L’imprudence, l’inconscience et le non respect du code de la route sont les causes principales des accidents.

Charef.N