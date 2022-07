<span style='text-decoration: underline;'>Baccalauréat 2022</span>:<br><span style='color:red;'>58,75% de taux de réussite au niveau national</span>

Le taux de réussite à l’examen du Baccalauréat Session 2022 a atteint 58,75% au niveau national, a annoncé samedi le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed. Lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce des résultats officiels, le ministre a souligné que la moyenne d’admission a été fixée cette année à 9,50/20, en tenant compte des conditions sanitaires induites par la pandémie du nouveau coronavirus qui a influé sur l’état psychologique des élèves depuis 2020.

«743.509 candidats répartis sur 2.580 centres d’examen ont passé les épreuves du baccalauréat session 2022 dans de bonnes conditions et dans le strict respect du protocole sanitaire». 6.100 détenus ont passé les épreuves du baccalauréat (Session juin 2022) au niveau de 47 établissements pénitentiaires à l’échelle nationale, dont 5.953 hommes et 147 femmes répartis sur 06 filières». Les résultats de l’examen du Baccalauréat (session juin 2022) seront annoncés aujourd’hui à partir de 16:00, avait annoncé vendredi un communiqué du ministère de l’Education nationale. Pour les candidats scolarisés et libres, les résultats seront diffusés via le site de l’Office national des examens et concours (ONEC): https://bac.onec.dz et gratuitement par SMS via les trois opérateurs de téléphonie mobile: Mobilis, Ooredoo et Djezzy, en composant le code *567#. Quant aux candidats scolarisés, les résultats seront annoncés à travers l’affichage des listes des élèves admis, le même jour et à la même heure, au niveau de tous les établissements éducatifs dont les élèves ont passé l’examen et via l’espace parents https://tharwa.education.gov.dz.

A noter que le taux de réussite au Baccalauréat (session 2021), avait atteint 61,17 % au niveau national.