59 ans de diplomatie et de paix

Il y a 59 ans jour pour jour, le drapeau de l’Algérie était hissé devant le siège de l’Onu, confirmant l’adhésion du pays à la communauté des nations souveraines et indépendantes. Depuis cette date, le gouvernement algérien a oeuvré pour un monde meilleur. Il l’a d’abord fait en interne en généralisant l’enseignement, l’accès gratuit aux soins, l’électrification des campagnes… 59 ans après son entrée à l’ONU, les indices de développement humain de l’Algérie sont proches de ceux des pays développés. Cela pour dire que l’on n’a pas chômé, contrairement à ce qui se rapporte dans certaines déclarations malintentionnées. Cette adhésion à l’Onu a permis de constater l’exceptionnel apport de l’Algérie à l’émancipation des peuples. Son rôle dans la fin du régime raciste de l’Apartheid, dans l’indépendance de beaucoup de pays africains et la belle épopée de l’organisation des pays nonalignés sont autant d’actions incontestables. La stratégie de l’Algérie a toujours été claire comme l’eau de roche. Et pour ceux qui tentent de l’inscrire dans des desseins machiavéliques, l’accusant de soutenir des dictatures, parce qu’elle refuse de cautionner des guerres occidentales de ces dernières décennies, la réponse qui leur sied consiste à leur dire que le rôle de la diplomatie est justement d’arrondir les ongles des uns et des autres pour parvenir à des solutions durables. La guerre est l’échec de la diplomatie. Aussi, il est entendu que la priorité de l’heure, dans tous les théâtres diplomatiques où agit l’Algérie, est prioritairement de convaincre les protagonistes d’opter pour le dialogue inclusif. La diplomatie algérienne le fait au Mali et en Libye. Contrairement à ceux qui ont préféré déployer des troupes au sol et dans les airs de ces deux pays, l’Algérie a toujours plaidé en faveur de la paix. La conviction qui fonde l’action diplomatique de l’Algérie est d’amener les protagonistes de tout conflit d’éloigner les influences étrangères, de reconsidérer la situation dans le sens d’une mutualisation de leurs forces pour mettre un terme à la présence terroriste dans leurs pays. C’est exactement ce qui arrive au Mali, comme en Libye. Ce sont les visions belliqueuses occidentales qui ont fragilisé ces pays et ouvert la porte aux groupes terroristes qui y sévissent. En finir avec le terrorisme est effectivement un objectif prioritaire d’Alger afin d’éviter une guerre totale dans la sous-région.

Par Nabil G