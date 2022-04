<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>59 décès et 1742 blessés depuis le début du Ramadhan</span>

Depuis le début du mois de ramadhan, 59 personnes sont mortes et 1742 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays.

Selon un bilan de la protection civile, ces accidents de la circulation ont causé la mort de cinq personnes et des blessures à 220 autres durant les dernières 48 heures.

Par ailleurs, les éléments de la protection civile ont prodigué des soins de première urgence à 21 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles dans plusieurs wilayas.

Durant la même période, l’intervention de la protection civile de la wilaya de Relizane a permis de sauver une personne blessée suite à l’effondrement partiel d’une chambre d’une habitation située dans daïra de Zemmoura.

Il est à rappeler que durant la période du 14 au 16 avril dernier, (les dernières 48 heures), les unités de la protection civile ont enregistré 4280 interventions, dans les différents types d’intervention suite aux appels de secours, impliquant des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

Les secours de la PC ont effectué 212 interventions durant cette période, suite à plusieurs accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du territoire national, causant 5 décès et 220 autres blessées (différents blessures), les victimes ont été prises en charges sur les lieux par nos secours puis évacuées vers les structures sanitaires locales.

Noreddine Oumessaoud