<span style='text-decoration: underline;'>AID EL ADHA</span>:<br><span style='color:red;'>6 abattoirs ouverts aux citoyens à Oran</span>

Quelque six abattoirs ont été ouverts à l’occasion de l’Aïd El Adha et consacrés pour les opérations de sacrifice des moutons pour fêter cet évènement .

Ces abattoirs sont implantés au niveau de Ain El Baida ,Misserghin ,Oran ,Braya ,Boutlélis et Ain El Turck .Ils ont été mis à la disposition des citoyens pour notamment le bon déroulement de ces opérations selon les normes d’hygiène exigées en présence des vétérinaires qui étaient sur les lieux et des équipes mobiles qui effectuaient des tournées pour veiller au contrôle vétérinaire du cheptel à sacrifier selon le respect total du protocole préventif sanitaire au niveau des lieux et selon les mesures de propreté .Le but est d’essayer de lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19 vu que cette fête religieuse a eu lieu durant la période de crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans des conditions assez difficiles . Ces lieux permettent une bonne organisation des opérations de sacrifice des moutons dans des endroits adéquats équipés de toutes les commodités et pour éviter notamment de salir les rues ,les trottoirs ,les places publiques et les espaces verts.

Bekhaouda Samira