<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>6 morts et 152 blessés en 24 heures</span>

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 152 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan quotidien rendu public jeudi par les services de la Protection civile.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgences à 19 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-eau à l’intérieur de leurs domiciles respectifs dans les wilayas de Mascara (6 personnes), Constantine (5), Blida (4), Mostaganem (2) personnes et Oran (2). Pour ce qui est des activités de lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 16 opérations de sensibilisation à travers le territoire national pour rappeler aux citoyens la nécessité du port du masque et le respect des règles de distanciation physique, ainsi que sept (7) opérations de désinfection générale ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés et des zones d’habitation.