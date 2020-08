<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la route</span>:<br><span style='color:red;'>6 morts et 152 blessés en 24 heures</span>

Six personnes ont trouvé la mort et 152 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national.

Deux personnes sont, par ailleurs, mortes par noyade dans deux plages interdites à la baignade: Un homme âgé de 30 ans, au niveau d’une plage rocheuse, dite «Sidi Jalloul», commune de Beni Saf, dans la wilaya d’Ain Témouchent, et un adolescent de 14 ans, dans une plage non gardée, dite «Entrée du port de Bou Eddis», dans la wilaya de Jijel. Dans le cadre du dispositif de surveillance des plages, les agents de la Protection civile ont effectué 657 interventions qui ont permis de sauver de la noyade 453 personnes et assuré les premiers secours à 83 autres. A noter que le dernier bilan de la DGPC a fait état de décès de 15 personnes dans des accidents de la circulation et noyades. Il s’agit de 10 personnes qui ont péri dans des accidents de la circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays et cinq autres sont mortes par noyade. Selon un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), hier, outre les 10 personnes décédées dans des accidents de la route, 338 autres ont été blessées. Concernant les incendies en milieu naturel, les unités de la Protection civile sont intervenues pour éteindre 18 incendies ayant causé des pertes estimées à 19 ha de forêt, 305 ha de maquis, 825 ha d’herbes, 9.750 bottes de foin et 650 arbres fruitiers.

En matière d’activités destinées à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les agents de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, 83 opérations de sensibilisation à travers 13 wilayas (43 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Ils ont effectué, en outre, 82 opérations de désinfection générale à travers 17 wilayas (52 communes) qui ont ciblé l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, ainsi que les zones d’habitation. Les unités de la Protection civile ont procédé, également, à la mise en place de dispositifs de surveillances dans 18 sites d’hébergement destinés au confinement des citoyens rapatriés, à travers 05 wilayas: Alger, Mostaganem, Constantine, Boumerdes et Annaba.

Noreddine.O