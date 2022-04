<span style='text-decoration: underline;'>Pas de risque de pénurie du produit</span>:<br><span style='color:red;'>60 millions de litres de lait cru collectés chaque mois</span>

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a pris plusieurs mesures pour garantir la disponibilité de produits agricoles et agroalimentaires de large consommation durant le mois sacré du Ramadhan. C’est ce qu’a indiqué, hier, le Directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides au ministère de tutelle, Messaoud Bendridi.

Intervenant hier sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, M. Bendridi a affirmé qu’outre la disponibilité, les mesures d’anticipation visent aussi à garantir la vente à des prix compétitifs. Parmi les produits concernés par les mesures de la tutelle, le responsable a cité le blé tendre nécessaire à la production de la farine et le blé dur. Il a précisé que les minoteries réparties sur le territoire national (411 minoteries de la farine et 145 de la semoule) ont été approvisionnées d’une façon permanente par ces deux produits par des quantités suffisantes. Interrogé sur le risque de pénurie, l’intervenant rassure quant à la disponibilité des céréales à travers l’approvisionnement des minoteries en plus du lancement entre le 15 et 20 avril courant de la campagne moisson-battage dans le Sud du pays.

Concernant le lait qui connaît une forte demande ces derniers jours en ce mois sacré, l’invité de la chaîne Une a affirmé que 119 laiteries ont été approvisionnées régulièrement en cette matière dont 15 appartiennent au groupe public Giplait et 104 appartiennent aux privés. Évoquant certains épisodes de pénurie ayant touché ce produit de large consommation,

M. Bendridi a affirmé que la pénurie est due aux perturbations de la chaîne de distribution et à la culture de consommation chez les citoyens, faisant savoir que la quantité du lait cru collectée chaque mois est estimée à 60 millions de litres. Il a tenu à rassurer que le stock stratégique de l’Etat dispose d’importantes quantités, soulignant qu’il n’y a pas de risque de pénurie. Il prévoit aussi une bonne récolte de produits agricoles au courant de l’année 2022 vue les dernières pluies qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays.

Dans le même cadre, le responsable a indiqué que 162 points de vente de légumes secs ont été créés au niveau national au cours du mois de Ramadhan pour approcher le produit du consommateur.

Concernant l’approvisionnement des marchés en viandes rouges et blanches, il a affirmé que des mesures ont été prises afin que les prix soient compétitifs. Parmi ces mesures, le même responsable a relevé l’approvisionnement des éleveurs en aliments de volailles et la fixation des prix des poussins à 80 DA. «La hausse des prix de la viande est due à l’augmentation des prix d’aliments», a-t-il affirmé, précisant que la tutelle tente de prendre en main la situation. En réponse à une question sur les incitations accordées aux agriculteurs pour profiter des technologies modernes, en particulier l’irrigation, qui est un impératif pour augmenter le rendement de la production nationale, l’invité a rappelé les incitations offertes il y a des années telle que la fourniture d’équipements économiques pour l’eau et restructurer ce soutien conformément aux instructions du ministre de l’Agriculture. M. Bendridi a affirmé qu’une décision de subvention a été renouvelée avec les nouveaux prix pour aider l’agriculteur à acquérir cet équipement, en plus de rétablir la décision sur la fourniture d’engrais en relevant la référence prix.

Samir Hamiche