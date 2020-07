<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaia</span>:<br><span style='color:red;'>600 logements raccordés aux réseaux de gaz et électricité</span>

Six cents (600) logements sociaux participatifs (LSP) en cours d’achèvement dans la zone dite «Ksar Tinaamt» dans la commune de Bounoura (wilaya de Ghardaïa) ont été raccordés dimanche aux réseaux de gaz naturel et d’électricité. La cérémonie de mise sous gaz naturel et le raccordement de ces logements au réseau d’électricité conventionnel dans cette zone a été effectuée à l’occasion de la célébration du 58ème anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, en présence du wali Boualem Amrani.

Cette opération a nécessité un investissement de près de 80 millions DA, selon les responsables de l’entreprise de distribution d’électricité et du gaz (Sonelgaz) .

Ce raccordement de ces foyers dans cette nouvelle zone d’habitat qui constitue l’extension naturel du tissu urbain de la commune de Bounoura, au réseau de gaz naturel et électricité, a nécessité la réalisation outre d’un réseau de distribution de Gaz estimé à plus de 7 Km, d’un réseau d’électricité de 1,5 Km de moyenne tension (MT), de plus de 7 Km de basse tension (BT) ainsi que huit (8) transformateurs, selon la même source. Cette opération a été accueillie avec une très grande «satisfaction» par les bénéficiaires de ces nouveaux logements. Auparavant les autorités de la wilaya ont procédé à la mise en service d’un transformateur d’électricité réalisé au niveau du quartier dit «Tichrihin» dans le cadre du programme de renforcement et d’amélioration du réseau de distribution de l’électricité à travers la wilaya durant la période estivale pour un montant de près de 8,5 millions de DA.

Un investissement de 820 millions DA a été mobilisé par la même entreprise pour le renforcement et d’amélioration du réseau de distribution de l’électricité à travers la wilaya durant la période estivale, a-t-on fait savoir. Ce programme consiste en la réalisation d’un réseau de 179,54 Km de lignes électriques dont 79,06 Km linéaires de lignes de moyenne tension et 100,48 Km de basse tension ainsi que l’installation de 50 nouveaux postes de transformateur pour faire face à une forte expansion de la demande en énergie électrique en période estivale et sécuriser l’alimentation énergétique dans les différentes localités de la région.

La wilaya de Ghardaïa totalise 141.173 abonnés au réseau électrique et plus de 84.110 abonnés au réseau du gaz naturel soit un taux d’électrification de 98,76% et 76,66% taux de pénétration de Gaz naturel. Elle dispose également de 6.170 Km linéaires de réseau électrique (moyenne et basse tension), de 3.206 postes de transformateurs et de 1.774,10 Km linéaire de réseau de gaz naturel ainsi que 17 distributeurs publics et une station GPL à Guerrara, selon les statistiques de cette entreprise arrêtée fin décembre 2019. Plusieurs réalisations d’utilité publique ont été également mis en exploitation à l’occasion de la célébration du 58ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse. Il s’agit notamment d’un nouveau poste avancé de la protection civile au niveau de la commune de Ghardaïa au lieu-dit «Chaabate El Nichane».

Cette structure permettra de soulager l’unité d’intervention de Ghardaïa dans la prise en charge des personnes en détresse dans les zones urbaines de «Ben Ghanem et Ghaabat El Nichane», caractérisées par une forte densité de la population et des ruelles trop exiguës marqués également par l’encombrement de la circulation.

De même qu’un périmètre agricole de 100 hectares, a été raccordé au réseau d’électrification rurale et doté d’un forage d’irrigation ainsi qu’une piste agricole a été attribué à une cinquantaine de bénéficiaires pour la réalisation de projets d’investissement agricole dans la zone dite «Oued Nimel» à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la commune de Ghardaïa.

Au terme de ces cérémonies une minute de silence a été observé par l’ensemble de la population de Ghardaïa avec récitation de sourate El Fatiha en hommage aux valeureux résistants dont les restes mortuaires, rapatriés de la France, inhumés dimanche en fin de matinée au Carré des martyrs du cimetière d’El-Alia (Alger).