<span style='text-decoration: underline;'>Législatives du 12 juin</span>:<br><span style='color:red;'>61 listes de candidatures déposées à Jijel</span>

Selon la même source, le dépôt des dossiers s’est déroulé dans de ‘‘bonnes’’ conditions jusqu’à délai légal qui a pris fin mardi à minuit, donnant lieu à la réception de 61 dossiers (39 listes indépendantes et 22 listes de partis politiques) sur un total de 105 formulaires de candidatures retirés. Les listes déposées comptent 488 candidats briguant les six (6) sièges de la wilaya de Jijel à l’Assemblée populaire nationale (APN), a ajouté la même source. Le corps électoral de la wilaya de Jijel s’élève à 443.858 inscrits répartis sur 1.221 bureaux et 308 centres de vote, a-t-on également indiqué. Pour rappel, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, avait indiqué mardi au cours d’une conférence de presse tenue à Alger, que les délégations de l’ANIE des 58 wilayas du pays disposeront de 12 jours pour examiner les dossiers de candidatures et annoncer, le 9 mai prochain au plus tard, les listes des partis politiques et les listes indépendantes éligibles à participer aux législatives du 12 juin.