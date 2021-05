<span style='text-decoration: underline;'>Ben M’Hidi (El Tarf)</span>:<br><span style='color:red;'>62 personnes victimes d’une intoxication alimentaire</span>

Soixante deux (62) personnes résidant dans la commune de Ben M’Hidi (El Tarf) ont été victimes, dans la nuit de vendredi à samedi d’une intoxication alimentaire, a-t-on appris auprès du directeur de la santé et la population de la wilaya.

Pris de douleurs abdominales, de vomissements et autres symptômes, après avoir consommé des brioches fourrées de chocolat et du qualb El Louz, 62 citoyens se sont rendus aux urgences de la polyclinique de cette collectivité locale où ils ont reçu les soins nécessaires avant de regagner leurs domiciles, a affirmé Hadj abderahmane Bada.

Le directeur local de la santé et de la population s’est déplacé dans la même nuit pour s’enquérir de la santé des victimes de cette intoxication et a demandé qu’une enquête soit ouverte pour déterminer les causes exactes de cette intoxication. Aussi, des prélèvements de produits alimentaires suspectés ont été effectués et transmis au laboratoire d’analyses afin de déterminer l’origine de cette intoxication alimentaire, a-t-on ajouté de même source.