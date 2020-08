621 ressortissants algériens rapatriés à bord de 2 avions en provenance de Paris en 48h

Six-cent-vingt-et-un (621) ressortissants algériens sont arrivés à l’Aéroport international d’Alger Houari Boumediene le 4 et le 5 août en cours à bord de deux avions en provenance de Paris, et ce dans le cadre de la 3e étape de l’opération de rapatriement des algériens bloqués à l’étranger en raison de la propagation du covid-19, a déclaré, jeudi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

“Suite à mes déclarations du 29 juillet 2020 concernant le programme de la 3e étape de l’opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger, lancée le 4 août 2020, un total de 621 ressortissants sont arrivés à l’Aéroport international d’Alger Houari Boumediene le 4 et le 5 août en cours à bord de deux avions en provenance de Paris”, a précisé le même responsable.

Le programme actualisé des vols restants dans le cadre des opérations de rapatriement jusqu’au 16 août en cours comporte:

– Un vol en provenance de Washington le 6 août pour le rapatriement des ressortissants bloqués aux Etats-Unis vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Johannesburg (Afrique du Sud) en passant par Luanda (Angola), Libreville (Gabon) et Abidjan (Cote d’Ivoire) vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Dubaï (Emirats arabes unis) le 7 août vers l’aéroport d’Oran.

– Un vol en provenance d’Istanbul (Turquie) le 7 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Doha (Qatar) le 8 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance du Koweït le 8 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Paris (France) le 8 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Khartoum (Soudan) le 8 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance d’Istanbul (Turquie) le 8 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Jeddah (Arabie Saoudite) le 9 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Paris (France) le 9 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Londres (Royaume unis) le 9 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance d’Istanbul (Turquie) le 9 août vers l’aéroport de Constantine pour le rapatriement des ressortissants bloqués en Turquie et dans d’autres pays, outre les ressortissants bloqués en Syrie et à Liban et qui ont été regroupés à l’aéroport international de Beyrouth en vue de les rapatrier.

– Un vol en provenance de Montréal (Canada) le 10 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Dubaï (Emirats arabes unis) le 10 août vers l’aéroport d’Alger.

– Un vol en provenance de Nouakchott (Mauritanie) en passant par Dakar (Sénégal) le 10 août vers l’aéroport d’El Oued.

– Un vol en provenance de Doha (Qatar) le 11 août vers l’aéroport d’Annaba pour le rapatriement des ressortissants algériens bloqués en Irak (84 ressortissants), outre les ressortissants bloqués dans d’autres pays.

– Un vol en provenance d’Istanbul (Turquie) le 13 août vers l’aéroport d’Oran.

– Un vol en provenance de Washington (Etats-Unis) le 13 août vers l’aéroport d’Oran.

– Un vol en provenance de Dubaï (Emirats arabes unis) le 16 août vers l’aéroport de Constantine.

Selon la même source, “des modifications pourraient être apportées à ce programme en raison des déclarations administratives et sanitaires, des autorisations des administrations d’aviation des différents pays et des différentes procédures d’ouverture et de fermeture de l’espace aérien relatives à la propagation de la pandémie du covid-19 ayant été prises par certains pays à partir desquelles les ressortissants algériens devront être rapatriés”.