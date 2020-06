<span style='text-decoration: underline;'>Oum El Bouaghi</span>:<br><span style='color:red;'>630 bouteilles de gaz explosent dans l’incendie d’un camion de transport</span>

Environ 630 bonbonnes de gaz butane ont explosé samedi dans l’incendie d’un camion de transport dans la commune de Fekrina (Oum El Bouaghi), a-t-on appris dans un communiqué émanant de la direction locale de la protection civile.

L’accident s’est produit sur la RN 80 entre Fekrina et la commune d’Ain Beida au lieu-dit «Ouled Latifa» et n’a causé aucune perte humaine, selon la même source. Sont intervenus lors de cet accident, les éléments de l’unité secondaire de la protection civile de la daïra de Fekrina épaulés par trois autres unités, a-t-on ajouté. Il est à noter que le directeur de wilaya de la protection civile s’est rendu sur place accompagné des éléments de la Gendarmerie nationale, de Sonelgaz et de l’entreprise Naftal.