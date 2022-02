<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>64.3 Milliards de centimes pour le développement local à Ain Nouissy</span>

En conformité avec sa nouvelle méthode d’action entreprise pour booster le développement local à travers la wilaya de Mostaganem, le chef de l’exécutif de la wilaya s’est déplacé, avant-hier, à Ain Nouissy, chef de lieu de daïra qui englobe trois communes avec Fornaka et Haciane.

Au cours de la réunion, le wali a écouté un exposé que lui a présenté la cheffe de daïra sur le développement entrepris ou à entreprendre dans les trois communes de la circonscription.

82 opérations sont inscrites, concernant plusieurs secteurs, pour un coût global de 64.3 milliards de centimes. La commune d’Ain Nouissy en a bénéficié de 17.5 milliards de centimes, Fornaka 37.1 milliards de centimes, Haciane 9.6 milliards de centimes.

Le wali a instruit les P/APC et la cheffe de daïra d’activer pour lancer les travaux de réalisation des projets et de prendre les mesures appropriées pour achever ceux en cours de réalisation.

Sept puits seront réalisés, pour améliorer l’alimentation en eau potable des populations, les communes de Haciane et Fornaka bénéficieront d’une subvention de trois milliards de centimes de la wilaya pour régler leurs dettes vis-à-vis de la Sonelgaz et l’Algérienne des Eaux (ADE).

Le wali a annoncé prochainement la réalisation d’un groupe scolaire au douar Baiza dans la commune Haciane pour alléger des classes de l’école existante.

Un guichet unique est ouvert pour les éventuels investisseurs devant s’installer dans les zones industrielles de Haciane et de Fornaka. Aussi, le wali à instruit les P/APC d’activer l’installation des compteurs d’eau individuels et de supprimer les compteurs collectifs pour ne pas avoir à payer les factures de l’ADE.

Les SG des mairies doivent veiller à la bonne marche administrative et les ressources humaines doivent être bien utilisées, selon le wali. Les P/APC doivent être constamment à l’écoute des préoccupations des citoyens et de trouver les moyens de les solutionner.

Le wali a également résilié le contrat à un entrepreneur pour n’avoir pu achever à temps la réalisation d’un projet de 30 logements promotionnels aidés (LPA) depuis 2014. Cet entrepreneur figurera sur la liste noire et sera esté en justice.

Charef.N