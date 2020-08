<span style='text-decoration: underline;'>Ils sont arrivés la semaine dernière d’Alicante</span>:<br><span style='color:red;'>641 citoyens quittent leur lieu de confinement</span>

Pas moins de 641 algériens bloqués à l’étranger qui étaient sous confinement au niveau des hôtels des andalouses et new Beach à El Ançor depuis 8 jours, ont quitté ces deux hôtels jeudi dernier. Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour permettre le retour de ces citoyens à leurs wilayas respectives et passer l’Aïd El Adha en compagnie de leurs familles.

Notons que lors de ce confinement, une femme a donné naissance à un nouveau né. Aucun cas suspect ou positif de la pandémie n’a été décelé chez les 640 citoyens arrivés depuis la semaine dernière d’Alicante(Espagne) à bord du navire Djazair 2. Selon le docteur Youcef Boukhari chef de service de la prévention à la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d’Oran, les personnes qui étaient sous confinement étaient en bonne santé et n’ont pas présenté de signes durant la première semaine. Dans le même cadre, plus de 165 algériens bloqués en Russie qui sont arrivés jeudi matin à l’aéroport international Ahmed Ben Bella, ont été hébergés au niveau des hôtels du pacha et des ambassadeurs. Selon le docteur Youcef Boukhari, ils sont tous actuellement en bonne santé, comme il s’agit en majorité de jeunes étudiants. Par ailleurs et en matière de prise en charge, notre interlocuteur a annoncé l’acquisition d’un nouvel appareil PCR qui sera le 4ème à Oran et qui a été acquis par la direction de la santé et de la population. Il sera opérationnel dès la semaine prochaine au niveau du laboratoire d’hygiène de la wilaya situé au quartier de Gambetta.

La mise en service sera effectuée au début avec 1000 test PCR, 3000 autres ont été commandés. Notons que le nouvel appareil sera d’une capacité de 100 tests par jour. Il sera le 4ème à Oran où 500 tests sont effectués quotidiennement, au niveau de l’antenne régionale de l’institut pasteur, le centre hospitalo universitaire, CHUO et l’établissement hospitalier universitaire Ehu.

Fethi Mohamed