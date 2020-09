<span style='text-decoration: underline;'>Une bande de malfaiteurs neutralisée</span>:<br><span style='color:red;'>6,6 kg de kif traité saisis à Oran</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout celles liées à la commercialisation de stupéfiants, les éléments de la brigade de la lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire de la sûreté d’Oran, ont réussi à mettre hors d’état de nuire une bande criminelle spécialisée dans la commercialisation de stupéfiants et psychotropes.

En effet, deux repris de justice âgés de 31 et 46 ans ont été interpelés par les éléments de police lors de cette opération qui a été soldée par la saisie de 6,650 kg de résine de cannabis, d’armes blanches, d’une voiture et d’une somme d’argent estimée à 25 millions de centimes représentant les revenus de la vente de la drogue.

Agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la police faisant état de l’existence d’une bande activant dans la commercialisation des stupéfiants, une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification des mis en cause qui sont des repris de justice connus par la police.

Il s’est avéré que le principal mis en cause utilisait son domicile sis à douar Boudjemâa pour dissimuler la marchandise et recevoir ses clients pour leur vendre la drogue.

Munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la république, les enquêteurs se sont rendus au domicile de l’accusé où ils ont mis la main sur une quantité de kif estimée à 6,650 kg de kif traité. Poursuivant l’enquête, son associé a été interpellé au niveau du quartier l’Usto où il était en possession de la somme de 25 millions de centimes, une somme qui représente les revenus de la vente du kif. La perquisition du domicile de ce dernier a permis la saisie d’armes blanches.

Les deux dealers seront présentés aujourd’hui devant le parquet pour répondre des chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, détention et commercialisation de stupéfiants.

Fériel.B