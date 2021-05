<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les stupéfiants</span>:<br><span style='color:red;'>660 comprimés de Prégabaline saisis à Sidi el Bachir (Oran)</span>

Cinq dealers âges entre 24 et 29 ans ont été interpellés durant les week-end dernier à Sidi el Bachir . L’opération s’est soldée par la saisie de 660 comprimés de psychotropes de marque Prégabaline.

Une opération chapeautée par les éléments de la police judiciaire de la sûreté urbaine de la dite localité.

Elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée dans toutes ses formes surtout celle liée à la commercialisation des stupéfiants. En effet, agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la police judiciaire de la S.U faisant état de l’existence d’une bande de malfaiteurs activant dans la commercialisation des psychotropes parmi le milieu des jeunes,une vaste enquête a été menée par les éléments de la police judiciaire et a conduit à l’identification et la localisation des mis en cause. Ils ont été interpellés l’un après l’autre, a précisé hier le chef de la cellule de communication de la sûreté de wilaya , le Commissaire Arioua .S, qui a indiqué que l’ arrestations de ces malfaiteurs a conduit à la saisie d’une voiture de marque Chana, une grosse moto, ainsi que 90 morceaux de kif traité mesurant près de 100 g de résine de cannabis. Les policiers enquêteurs ont aussi mis la main sur une quantité de près de 17 millions de centimes, représentant les revenus de la vente de ces psychotropes. Pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs et détention et commercialisation, stockage et transport de stupéfiants, les 5 dealers ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal correctionnel de Fellaoucen. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Fériel.B