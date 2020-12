<span style='text-decoration: underline;'>Commerce illégal d’alcool </span>:<br><span style='color:red;'>6694 unités de boissons alcoolisées saisies par les gendarmes</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée au commerce illégal d’alcool, 6694 unités de boissons alcoolisées ont été saisies par les éléments de la gendarmerie nationale d’Oran, apprend t-on hier de la cellule de communication de ce corps sécuritaire.

En effet, agissant sur des informations faisant état de l’existence d’un véhicule chargé de boissons alcoolisées sans factures, un barrage a été dressé par les éléments de la gendarmerie nationale de Oued Tlélat à 7h du matin à la sortie «Est» de la localité, plus précisément sur le chemin de wilaya N°35 qui relie Oued Tlélat à la localité d’El Braya.

Le véhicule suspect de type Renault a été arrêté et fouillé. L’opération a été soldée par la saisie de 2770 unités de boissons alcoolisées de différentes marques et volumes. Les deux passagers à bord ont été arrêtés. Par ailleurs, agissant sur des informations parvenues aux mêmes éléments faisant état de l’existence d’une voiture de marque Renault express chargée de boissons alcoolisées, un point de contrôle a été dressé sur le chemin de wilaya 35.

En apercevant les gendarmes, le chauffeur a refusé d’obtempérer et a tenté de prendre la fuite. Après une course poursuite, le mis en cause a été arrêté. L’arrestation a été soldée par la saisie de 390 unités de boissons alcoolisées dont 300 unités de bières. Lors d’une autre opération effectuée par les éléments de l’escadron de route de la gendarmerie nationale, 2814 unités de boissons alcoolisées de différentes marques et volumes ont été saisies au niveau de la localité de Nedjma, à proximité des show-rooms de voitures. La marchandise a été chargée à bord de deux véhicules. L’opération a été soldée par l’arrestation de deux individus. Signalons que les mis en cause seront présentés devant le parquet pour répondre des chefs d’accusation de transport et commercialisation illégale d’alcool, ainsi que défaut de registre de commerce et de factures ainsi que désobéissance à un corps constitué pour certains. Les affaires suivent leurs cours.

Fériel.B