<span style='text-decoration: underline;'>Médéa</span>:<br><span style='color:red;'>67 foyers d’incendies enregistrés en l’espace de dix jours</span>

Pas moins de 67 foyers d’incendie, vite maîtrisés par les équipes d’intervention de la protection civile, ont été enregistrés, à travers différentes localités de la wilaya de Médéa, au cours des dix derniers jours, a-t-on appris jeudi auprès de cette structure.

Favorisés par les fortes chaleurs, ces foyers d’incendies se sont concentrés, selon la même source, dans les massifs forestiers du nord-est, principalement à Tablat et Baata, mais également les maquis de l’est, Souagui et Bouchrail, et, dans une moindre mesure, au niveau de la communes de Si-Mahdjoub, à l’ouest du chef-lieu de wilaya, a-t-on noté. Plusieurs parcelles de couvert végétal, de plantations arboricoles, d’arbres rustiques et des dizaines de bottes de foin et du matériel d’irrigation agricole ont été détruites suite à ces incendies, a indiqué la même source, ajoutant que d’importantes parcelles de forêts, de plantations fruitières et plusieurs habitations, situées à proximité des lieux du sinistre, menacées par l’avancée des flammes, ont pu être sauvées grâce au déploiement rapide des équipes d’intervention.