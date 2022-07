<span style='text-decoration: underline;'>SKIKDA</span>:<br><span style='color:red;'>7.000 peaux de mouton collectées le jour de l’Aid El Adha</span>

Pas moins de sept mille (7.000) peaux de mouton ont été collectées au premier jour de l’Aïd El Adha (samedi) à travers la wilaya de Skikda, a indiqué dimanche le directeur de wilaya de l’Industrie, Mohamed Adnane Zahnit.

Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que durant le premier jour de l’Aïd El Adha 6.000 peaux sur ce total ont été acheminées par camions, dans la nuit de samedi à dimanche, vers la mégisserie de Batna, tandis que 1000 autres unités seront envoyées dimanche vers une autre mégisserie après leur collecte à travers les divers points réservés à cet effet près des mosquées. L’opération de collecte des peaux de moutons à Skikda a été «réussie» à la faveur de la mobilisation des moyens matériels et humains nécessaires, selon la même source qui a indiqué qu’un point de collecte principal a été ouvert au niveau d’un hangar de la zone industrielle de la commune de Hamadi Krouma (Sud de Skikda). Pas moins de 2.000 unités des peaux collectées ont été trouvées, lors du tri, en état de putréfaction ou entaillées par le milieu pendant le dépeçage des bêtes du sacrifice, et ont été dirigées vers le Centre d’enfouissement technique (CET) pour être détruites, a souligné M. Zahnit. L’opération de collecte a été précédée d’actions de sensibilisation menées par la direction de l’industrie à travers les mosquées conseillant aux citoyens de prendre soin des peaux, d’éviter leur lavage ou salage et de ne pas les mettre dans des sacs en plastique afin d’éviter leur détérioration.