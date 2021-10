<span style='text-decoration: underline;'>ANP</span>:<br><span style='color:red;'>7 éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés en une semaine</span>

7 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés durant la période allant du 29 septembre au 5 octobre dernier, par des détachements combinés de l’Armée Nationale Populaire.

Ces opérations rentrent dans le cadre des opérations distinctes et de lutte contre le terrorisme à travers le territoire national. Ainsi, les éléments de l’ANP continuent à faire face à tout genre de danger visant le pays. A rappeler dans ce sens que 12 terroristes ont été abattus et 5 autres ont été arrêtés par les unités de l’ANP durant le premier semestre de l’année en cours. Tandis que 5 autres terroristes se sont rendus aux autorités militaires et 50 éléments de soutien aux terroristes et trois terroristes, qui voulaient rallier les groupes armés, ont été également arrêtés durant la même période.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le pays, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e RM, 4 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de quantités de drogues via les frontières avec le Maroc, s’élevant à 4 quintaux et 20,5 kilogrammes de kif traité, tandis que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés, en plus de 2 quintaux et 49 kilogrammes de la même substance et 20620 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres RM.

Sur un autre volet, des détachements de l’ANP ont appréhendé, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 374 individus et saisi 10 véhicules,120 groupes électrogènes, 109 marteaux piqueurs, 7 détecteurs de métaux, des quantités d’explosifs, d’outils de détonation et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 16,5 tonnes de mélange d’or brut et de pierres et 18,5 tonnes de denrées alimentaires, alors que 6 autres individus ont été arrêtés et 25 fusils de chasse, 13855 cartouches, 118952 unités d’articles pyrotechniques et 126,3 quintaux de tabacs ont été saisis à Biskra, Djelfa, Constantine, Tébessa, Batna et Tiaret. Aussi, des tentatives de contrebande de quantités de carburants s’élevant à 33647 litres ont été déjouées à Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 83 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 95 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Djanet, Tlemcen, Naâma, Ouargla, In Amenas et Rélizane.

Noreddine Oumessaoud