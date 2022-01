<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>7 morts et 28 blessés la nuit du Nouvel an</span>

Sept (7) personnes ont trouvé la mort et vingt-huit (28) autres ont été blessées dans seize (16) accidents de la circulation enregistrés la nuit du Nouvel an dans plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan des opérations conjointes Gendarmerie nationale/Sûreté nationale.

Le bilan qui couvre les 30 et 31 décembre fait état d’une baisse du nombre d’accidents par rapport à 2020 (-5), de morts (-19), et de blessés (-28).

Cette baisse s’explique par le bon déploiement des unités de la Sûreté et de la Gendarmerie outre le plan mis en place pour garantir la fluidité de la circulation au niveau du territoire national, a ajouté la même source. Concernant la sécurité routière, le document des forces conjointes fait état de 60.142 véhicules contrôlés ayant donné lieu à la saisie de 8 véhicules, 42 motocycles, la récupération de 2 véhicules volés et la constatation de 6828 délits.

Les forces conjointes ont également effectué des descentes et procédé à l’arrestation de 325 personnes recherchées, la saisie de 109 armes blanches, 4687 comprimés psychotropes, 438.07 G de kif traité, 31,569 unités de boissons alcoolisées, des montants de 224,380 DA et 100 Euros.

Quant à la migration clandestine, les opérations des forces conjointes se sont soldées par l’interpellation de 105 individus et la saisie d’un GPS, 2 fusils de pêches, une jumelle, de appareils de navigation et un moteur d’une barque de pêche, a ajouté le bilan. Dans ce sillage, les services conjoints ont rappelé aux citoyens les numéros verts mis à leur disposition à savoir 15-48 et 10-55, outre la page officielle de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la page «TARIKI» de la gendarmerie nationale.