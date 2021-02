<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>70 affaires d’émigration clandestine traitées en 2020</span>

Les services de la Sûreté de la wilaya (SW) de Mostaganem ont traité, l’année dernière, 70 affaires liées à l’émigration clandestine, a-t-on appris lundi du chef de la Sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire Hamouni Mahmoud.

Animant un point de presse consacré au bilan annuel des activités des services de la Sûreté de wilaya de Mostaganem, le commissaire divisionnaire Hamouni a souligné que ces résultats positifs ont été enregistrés suite à la création d’une section spécialisée de lutte contre l’émigration clandestine au niveau de la police judiciaire en août dernier. Cette nouvelle section a traité 70 affaires liées à l’émigration clandestine impliquant 457 personnes, dont 63 étrangers. Le plan opérationnel a permis de mettre fin aux activités de 30 organisateurs de traversées clandestines par la mer, dont certains activant sur Internet, et d’opérer la saisie de 22 embarcations, 19 moteurs, 135 jerricans de carburant et 14 autres outils et matériels utilisés pour la navigation, dont des boussoles, des lampes, des gilets de sauvetage et des appareils GPS, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, l’année dernière a été marquée par une légère augmentation du nombre d’affaires, qui s’élève à 5 658 en majorité des délits et dont 5.088 ont été élucidées, soit 90%, a-t-on fait savoir. Au cours de la même période, 1.199 affaires d’agression contre des personnes ont été enregistrées dont 548 affaires de coups et blessures volontaires, 91 de violence contre la famille et de m£urs, ainsi que 1.483 atteinte à des biens d’autrui, notamment le vol qualifié et le vol de véhicules, a précisé le responsable. S’agissant de la lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, 1.328 affaires enregistrées en 2020 ont abouti à la saisie de 2,76 quintaux de kif traité, 14,5 grammes de cocaïne et près de 20 000 comprimés psychotropes. Les descentes dans des repères du crime ont permis l’arrestation de 122 personnes impliquées dans des affaires de vente illégale de boissons alcoolisées et la saisie d’environ 70 000 unités de ces produits.