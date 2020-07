Le développement de la situation sanitaire reste la priorité des pouvoirs publics. Alors que les cas de contamination connaissent une flambée remarquée depuis un mois déjà, les services concernés procèdent à la mise en place d’une nouvelle stratégie pour faire face à cette situation.

Aujourd’hui, il est quasiment acté qu’il ne saurait y avoir recours à un confinement général comme nous l’avons vécu au début de l’épidémie. Le choix a été fait de procéder à des confinements ciblés dans les régions où la propagation de la contamination est importante.

D’ailleurs et à partir d’aujourd’hui, cette nouvelle stratégie entre en pratique. Ainsi, il a été décidé d’imposer, à partir de ce mercredi, un confinement partiel dans 18 communes de la wilaya de Sétif, qui s’étalera de 13 heures à 5 heures du matin pour une durée de 15 jours.

Cette décision prise par le ministère de l’Intérieur est une conséquence logique de l’évolution de la pandémie dans cette wilaya qui a connu une explosion des cas de contamination. Elle signe aussi le début d’une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie qui sera à n’en pas douter élargie à d’autres wilayas du pays où la situation risque d’échapper à tout contrôle et où les structures hospitalières n’arrivent plus à endiguer le flux des malades.

Il faut dire que les structures sanitaires comme le personnel médical, confronté depuis quatre mois déjà à la pandémie, ne peuvent plus faire face à cette explosion de cas, due en grande partie à la négligence des citoyens qui refusent de se plier aux mesures de protection à commencer par le port du masque et la distanciation physique. Mais aussi à cet entêtement à célébrer les fêtes et autres rencontres familiales dans une inconscience coupable qui ne permet plus d’arriver à contenir la maladie.

Il est ainsi clair qu’il faut désormais vivre avec ce coronavirus, mais en faisant tout pour le circonscrire au maximum pour pouvoir redémarrer la machine économique quasi à l’arrêt depuis des mois déjà. Et c’est d’ailleurs dans cet ordre d’idée que le président de la République a présidé hier une séance de travail avec des membres du gouvernement pour l’élaboration du plan national de relance socioéconomique. Une urgence quand on sait les grands défis qui attendent notre pays dès la prochaine rentrée sociale qui est déjà à nos portes.

Par Abdelmadjid Blidi