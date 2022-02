<span style='text-decoration: underline;'>Deux dealers arrêtés à bord d’une moto</span>:<br><span style='color:red;'>712 comprimés de Prégabaline saisis à Akid-Lotfi</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée à la commercialisation des stupéfiants, les éléments de la 9ème sûreté urbaine ont réussi à mettre hors d’état de nuire deux dealers âgés de 28 et 33 ans, qui activaient dans la commercialisation des stupéfiants.

L’opération s’est soldée par la saisie d’une quantité de comprimés hallucinogènes, estimée à 712 gélules de Prégabaline 300 mg, et une somme d’argent de 6.500 DA, représentant les revenus de la vente des psychotropes. Les faits remontent au week-end dernier à haï Akid Lotfi , quand les policiers de la 9ème S.Û ont reçu des informations faisant état de l’existence de dealers qui commercialisent des psychotropes au milieu des jeunes. Une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification des mis en cause, qui ont été appréhendés en flagrant délit à bord d’une moto de marque SYM, en possession de 712 comprimés de psychotropes, ainsi que la somme d’argent. L’enquête préliminaire a révélé que les mis en cause sont des repris de justice notoire recherchés dans des affaires similaires. A signaler que les mis en cause seront présentés aujourd’hui devant le parquet près le tribunal correctionnel d’Oran pour répondre aux chefs d’inculpation de détention et commercialisation de stupéfiants.

Feriel B