<span style='text-decoration: underline;'>Le Covid-19 se propage fortement à travers la planète</span>:<br><span style='color:red;'>L’OMS annonce un avenir sombre</span>

Le Covid-19 qui fait présentement des ravages en Amérique du nord et du sud, oblige l’Australie à un reconfinement et fait douter le gouvernement allemand, n’est pas près de s’éteindre. Et pour cause, les chiffres des contaminations explosent et la courbe des décès ne fléchit pas dans nombre de pays.

Ce coquetel qui met l’humanité en émoi impose des changements significatifs dans la vie de milliards de personnes qui ne peuvent pas espérer un retour à l’«ancienne normalité dans un avenir prévisible», a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette annonce ne repose pas sur du vide, mais s’appuie sur des chiffres records enregistrés dans la journée de lundi et qui font état de 230.000 nouveaux cas de nouveau coronavirus. «Le virus reste l’ennemi public numéro un, mais les actions de nombreux gouvernements et personnes ne reflètent pas cela», a alerté le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle. Il a estimé que «trop de pays vont dans la mauvaise direction». Le monsieur Santé de la planète ne va pas par trente six chemins et pointe un doigt accusateur en direction des gouvernements aux quatre coins de la planète. «Les messages contradictoires des dirigeants sapent l’ingrédient le plus essentiel de toute réponse: la confiance», a-t-il souligné. Le DG de l’OMS qui a refusé de désigner les fameux dirigeants qu’il semble vouloir mettre dans le box des accusés, a tenu avec insistance à appeler l’ensemble des Etats à «communiquer clairement avec leurs citoyens et à mettre en place une stratégie globale visant à supprimer la transmission et à sauver des vies». Le propos relève, bien entendu, du discours que les gouvernements disent trouver des difficultés à appliquer en raison des coûts sociaux et économiques énormes. Mais pour Tedros Adhanom Ghebreyesus, il est tout aussi important à ce que les populations suivent «les multiples gestes barrière, comme respecter la distance, se laver les mains et porter un masque, et de s’isoler s’ils étaient malades». Et d’insister : «Si les principes élémentaires ne sont pas suivis, cette pandémie ne pourra aller que dans une seule direction. Cela va aller de pire en pire».

Prenant la posture du responsable conscient de la gravité de la situation, le DG de l’OMS dit aux journalistes : «Je veux être franc avec vous: il n’y aura pas de retour à l’ancienne normalité dans un avenir prévisible». Voilà, c’est dit et l’Organisation mondiale de la santé sait de quoi elle parle. Et pour cause, la pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 569.000 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre. De plus, il faut savoir que près de 13 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués. L’OMS enregistre également 6,9 millions guérisons. Sur les 7 milliards d’être humains, il y a lieu d’apprécier la marge de progression de la maladie.

Laquelle maladie s’est très sérieusement installée aux Etats-Unis, le plus grand nombre de cas de contamination dans le monde, ainsi que le grand nombre de décès, se comptant à plus de 160.000. «L’épicentre du virus se trouve toujours sur le continent américain où plus de 50% des cas ont été enregistrés dans le monde», a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Yahia Bourit