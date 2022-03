74 ans d’une souffrance ignorée

Les conflits meurtriers se suivent, occupent des places prépondérantes dans les médias et la diplomatie internationale, finissent par s’éteindre. Ce qui se passe en Ukraine aura certes d’importantes répercussions géopolitiques, mais un dialogue suivra, les armes seront probablement rangées dans les casernes et les peuples d’Ukraine et de Russie reprendront une vie normale. Cela est un fait de l’Histoire. Même le crasseux régime de l’Aparthied en Afrique du Sud a fini par disparaître et les Sud-africains vivent aujourd’hui libres. Il n’est pas besoin d’énumérer les guerres qui ont fait tant de morts et qui relèvent aujourd’hui du passé. Mais dans l’Histoire moderne de l’humanité, il est un peuple qui est entré dans la guerre, l’apartheid, la spoliation de ses terres et de son honneur et qui n’a toujours pas droit au chapitre. 74 ans qu’il se bat contre une colonisation de peuplement d’une horreur sans nom.

Les Palestiniens, les grands oubliés de la guerre d’Ukraine et de toutes les autres guerres ont perdu,très récemment, des jeunes tués par des juifs extrémistes. Une dépêche d’agence rapporte, en effet, qu’un groupe de colons israéliens a ouvert le feu sur des bergers palestiniens au sud d’El Khalil. Un crime raciste. Les colons ont installé des caravanes près du mémorial qu’ils ont érigé il y a trois ans dans la région, dans le but d’établir un nouvel avant-poste. Une appropriation illégale, illégitime et criminelle de terres palestiniennes et une stratégie de la terreur au quotidien. La terreur, c’est aussi la crevaison de pneus de 15 véhicules palestiniens et des tags sur les murs des maisons dans le village de Qaryout, au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, de slogans racistes.

Ces violences ne sont pas isolés. Elles participent d’une politique de harcèlement systématique dans le cadre d’une horrible guerre menée contre des populations civiles et surtout autochtones. Pour preuve, cette violence et ce vandalisme des colons est soutenu par les autorités d’Israël. Aucune sanction, bien au contraire. L’armée se tient prête à attaquer à la moindre réaction de jeunes bergers. Souvent, on n’attend pas de réactions. Les soldats participent aux actes violents.

Profitant de la situation en Ukraine et du fait que tout le monde a les yeux rivés sur la guerre, les colons israéliens amplifient leurs actes criminels contre les Palestiniens et leurs propriétés à travers la Cisjordanie occupée et El Qods. Ils le font avec d’autant plus d’aisance qu’ils savent que leurs victimes n’ont personne à qui se plaindre. Cette « Horga » innommable doit interpeller tous les Etats arabes et donne au prochain Sommet d’Alger toute sa légitimité.

Par Nabil.G