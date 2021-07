<span style='text-decoration: underline;'>FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS</span>:<br><span style='color:red;'>7420 places pédagogiques pour la prochaine rentrée</span>

Dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée de septembre de la formation et de l’enseignement professionnels au niveau de la wilaya d’Oran , les employés de la direction de ces services mettent les bouchées double pour la réussite de cet évènement , pour développer et améliorer les services .

A cet effet ,les inscriptions ont démarré hier en ligne puis les stagiaires pourront se présenter par la suite au niveau des bureaux des centres et des instituts qui relèvent du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels pour confirmer leurs inscriptions .

A ceux qui veulent suivre une formation pour pouvoir exercer un métier voulu à la fin du cursus , ils sont invités à s’inscrire dans la spécialité voulue pour décrocher un diplôme ou un certificat d’aptitude pour acquérir un métier et devenir surtout indépendant financièrement .

A cet effet, ce secteur offre pour la prochaine rentrée 7420 places pédagogiques dans l’ensemble des branches. Pour la réussite et le bon déroulement de cette première étape des préparatifs de la prochaine rentrée, toutes les dispositions sont prises et tous les moyens humains et matériels sont déployés pour un bon accueil des stagiaires et pour atteindre les objectifs visés dans ce secteur en diversifiant les offres pour permettre aux jeunes de s’inscrire.

Bekhaouda Samira