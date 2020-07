<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>748 PV pour non port de bavettes</span>

748 PV pour non port de bavettes

Sidi Bel Abbés : 748 PV pour non port de bavettes

Pour la deuxième quinzaine du mois de juin en cours, la police de Sidi Bel Abbés enregistre 219 infractions pour défaut de se soumettre aux instructions du confinement instauré pour lutter contre le Covid-19.

Au total, ce sont 95 véhicules placés en fourrière, 25 motos saisies et 748 personnes verbalisées pour non port de bavettes dans les lieux publics et les espaces ouverts ou fermés, des mesures prises par la police de SBA en application de la loi 13 du décret 20-127 datée du 20 mai 2020. Entre temps, la sûreté de SBA continue sa compagne de sensibilisation au profit des citoyens pour qu’ils se protègent face à la pandémie du coronavirus, à l’instar de l’opération menée à Ain El Berd.

M.Bekkar