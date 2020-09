MC Oran

L’entame de la préparation d’intersaison fixée à dimanche prochain

Le MC Oran devrait entamer dimanche prochain la préparation d’intersaison en vue de l’exercice 2020-2021, dont le coup d’envoi est programmé pour le 20 novembre, a-t-on appris lundi auprès de la direction de ce club de Ligue 1 de football.

En attendant, les joueurs ont

commencé à effectuer les

examens médicaux rituels avant de se lancer dans la préparation, en plus cette fois-ci des tests PCR liés au Covid-19, a ajouté la même source. Huitième à l’issue du championnat de l’exercice passé, qui n’était pas allé à son terme à cause de la pandémie de Covid-19, le club phare de la capitale de l’Ouest aspire à réaliser un meilleur parcours la saison prochaine, selon des déclarations de son nouveau président, Tayeb Mahiaoui. Et pour atteindre cet objectif, le responsable du club a fait appel à l’entraîneur français Bernard Casoni, qui devrait rejoindre sa nouvelle équipe au début de la semaine prochaine, soit après la fin de son isolement sanitaire qu’il effectue dans l’un des hôtels d’Alger qu’il a rejointe dimanche en provenance de Marseille. Casoni, qui sera à sa troisième expérience dans le championnat algérien après avoir fait deux passages aux commandes techniques du MC Alger, sera assisté d’Omar Belatoui, ainsi que du préparateur des gardiens de but, Réda Acimi, deux anciens joueurs du MCO. Son staff sera renforcé aussi prochainement par un préparateur physique français que le nouveau driver des «Hamraoua» a lui-même proposé, indique-t-on de même source. Côté effectif, la direction oranaise a réussi à prolonger les contrats de plusieurs joueurs, excepté le capitaine d’équipe, Zineddine Sebah, parti au NA Hussein-Dey, rappelle-t-on. Elle a en revanche libéré le gardien de but, Mazouzi, le défenseur Bendjelloul et l’attaquant Abdelhafid, en attendant de trancher le sort des milieux de terrain Heriat et Mansouri. Le président Mahiaoui se montre néanmoins actif sur le marché des transferts en engageant plusieurs joueurs jusque-là, à l’image du portier Limane (ex-CS Constantine), Benali (ex-O Médéa), Nekkache et Derrardja (ex-MC Alger), Khettab (ex-WA Boufarik) et Siam (ex-AS Aïn M’lila).