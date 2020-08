<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>75 mandats de dépôts en juillet</span>

Le service de la police judiciaire auprès de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbés a enregistré durant le mois passé de juillet, un total de 237 affaires traitées qui ont abouti à l’interpellation de 318 personnes et l’incarcération de 75 d’entre elles.

Ces délits concernent d’abord ceux liés aux atteintes aux personnes qui sont à l’ordre de 134 délits, ayant permit la mise en cellule de 18 individus parmi les 169 interpellés. La PJ enregistre les 53 délits contre l’argent et les propriétés impliquant 71 personnes et le placement en détention de 24 autres, alors que les délits contre le bien public sont estimés à 25, permettant l’interpellation de 39 personnes et l’emprisonnement de neuf d’entre elles. Quant aux délits de drogues, ils concernent 30 personnes impliquées dans les 18 affaires traitées et l’incarcération de 18 inculpés, ajoutés aux sept affaires de mœurs avec les neuf personnes mêlées et la mise en cellule de six.

La police judiciaire a réalisé 57 opérations coups de poing afin d’instaurer la quiétude dans les différents quartiers abritant des délinquants. Des opérations de police qui ont permit l’étude de cas de 1.255 personnes, le contrôle de 561 véhicules, et l’incarcération de onze personnes parmi les 55 interpellées et qui faisaient objets de mandats d’amener.

M.Bekkar