<span style='text-decoration: underline;'>Accélération de l’importation de vaccins</span>:<br><span style='color:red;'>7,5 millions de doses anti-Covid acquises en cinq jours</span>

L’approvisionnement de l’Algérie en doses de vaccins contre le coronavirus a pris sa vitesse de croisière et l’opération s’est accélérée ces derniers jours. En vue de généraliser la campagne de vaccination aux quatre coins du pays, la question de la disponibilité du sérum ne devrait plus se poser ces jours-ci.

Après les opérations d’importation effectuées durant les semaines précédentes, le ministère de la Santé a annoncé l’acquisition d’une nouvelle quantité. Il s’agit de l’acheminement vers le pays d’un nouveau lot de 3 millions de doses de vaccins, a annoncé, hier, samedi, le département ministériel du Pr Abderrahmane Benbouzid. En l’espace de 5 jours, l’Algérie a ainsi importé pas moins de 7,5 millions de doses ; il s’agit d’une quantité importée entre le 5 et le 10 septembre courant.»Un nouveau lot de 3 millions de doses de vaccins anti covid-19 a été acheminé», a indiqué le communiqué du ministère de la Santé, rendu public, hier, précisant que le nombre total de doses acquises entre le 5 et le 10 septembre courant s’élève à 7,5 millions de doses.

D’autres opérations d’importation sont prévues dans les prochains jours ou semaines et les quantités acquises seront distribuées sur l’ensemble du territoire national, précise encore le communiqué du département de la santé. «Le ministère poursuivra l’acquisition des quotas programmés du vaccin anti Covid-19 dans les prochains jours, parallèlement au lancement de la campagne de vaccination», souligne le communiqué, ajoutant que toutes les doses acquises seront distribuées à l’ensemble des wilayas du pays».

Alors que le département du Pr Benbouzid a lancé une vaste opération de vaccination depuis le 4 septembre dernier qui sera couronnée par une journée d’évaluation baptisée «Big Day», un nouvel appel pour l’adhésion de la population a été lancé par le ministère de la Santé. «Le ministère de la Santé appelle tous les citoyens à adhérer à cette campagne de vaccination qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année en cours», conclut la même source.

Il convient de rappeler que le ministère de la Santé avait réceptionné, le 30 août dernier, à l’aéroport international Houari Boumediene à Alger, une nouvelle cargaison du vaccin Sinovac anti-Covid-19, contenant 567.600 doses. Cette cargaison s’inscrit dans le cadre de l’initiative du mécanisme COVAX, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. Parallèlement à l’acquisition d’une importante quantité de doses de vaccins, le ministère de la Santé a annoncé la prolongation jusqu’à la fin de l’année de la campagne de vaccination du 4 septembre dernier.

Dans un communiqué publié vendredi dernier, le ministère a annoncé la prolongation jusqu’à la fin de l’année, de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, lancée la semaine dernière, en vue d’atteindre un taux de vaccination de 70% de la population. «La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a été prolongée à la fin de l’année en cours, afin d’arriver à un taux de vaccination de 70% de la population, permettant ainsi d’atteindre l’immunité collective contre ce virus et un retour à la vie normale», a précisé le ministère.

Le ministère de la Santé a fait état de «plus d’un (01) million de personnes vaccinées durant la période allant du 04 au 09 septembre courant», appelant, à l’occasion, l’ensemble des citoyens à continuer «à adhérer à cette campagne nationale et à se conformer aux orientations des autorités sanitaires, tout en respectant les mesures préventives avant et après la vaccination pour éviter toute contamination, au vu de la propagation de variants plus résistants».