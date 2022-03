<span style='text-decoration: underline;'>Entrepreneuriat</span>:<br><span style='color:red;'>750 startups ont obtenu la marque d’innovation «Ibtykar»</span>

Dans le cadre des efforts visant à encourager les porteurs de projets, les autorités ont mis en place plusieurs mécanismes pour faciliter leur lancement et leur financement.

Les dispositions mises en place par les pouvoirs publics au profit des startups ont été énumérées, hier, par le directeur des startups et des structures de soutien au ministère délégué, Noureddine Ouadah, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale. Il a indiqué d’emblée que plus de 750 startups ont obtenu la marque d’innovation «Ibtykar», dont 70 ont pu décrocher un mécanisme de financement auprès du Fonds national d’investissement (FNI) pour financer leurs activités. «Plus de 750 startups ont reçu la marque d’innovation «Ibtykar» depuis le début de l’entrée en fonction du nouvel écosystème, dont 38 incubateurs d’affaires, tandis que le reste concerne une startup ou un projet innovant», a-t-il déclaré.

Il a estimé qu’il «s’agit d’un bon démarrage pour l’écosystème des startups qui existait auparavant mais a été encadré et organisé après la création du ministère» dédié au secteur. «Nous avons maintenant une cartographie où nous pouvons connaître les lacunes et les points forts dans n’importe quel domaine, à n’importe quel endroit de notre pays», a-t-il ajouté.

Mettant en avant l’important rôle de la commission nationale qui décerne la marque d’innovation «Ibtykar», M. Ouadah a affirmé que ce dispositif «constituait le premier socle de l’écosystème du développement des startups qui a permis de dresser une carte en constante évolution». Le même responsable a précisé qu’un nouveau système a été adopté pour le Comité national chargé d’attribuer le label «startup», qui comprend quatre points.

Il a précisé que ce comité, qui a changé sa méthode de travail, a adopté le numérique dans son fonctionnement. M. Ouadah a précisé que la composition de ce comité a été changée où le secteur de l’industrie pharmaceutique a été inclus dans le système d’attribution des labels «startup». Détaillant encore la nouvelle composition de ce comité, l’intervenant a affirmé que l’organisme est doté d’experts en nouvelles technologies et personnes expérimentées et représentants du patronat. M. Ouadah a affirmé que ce comité vise à «encourager les titulaires de brevet d’invention et de doctorats qui ont l’esprit d’entreprendre pour les encourager à créer leurs propres entreprises».

Le directeur des startups et des structures de soutien au ministère délégué a affirmé que l’activité de la plupart des startups concerne notamment le secteur «des services électroniques, en particulier dans le domaine de l’enseignement à distance, ainsi que dans les secteurs de la logistique et de l’électronique.

«Sur les 750 entreprises qui ont obtenu la marque d’innovation «Ibtykar», «il y a 38 incubateurs, et environ 70 de ces institutions traitent, dans l’aspect financement, avec le Fonds National pour les Startups», a-t-il ajouté. Il convient de rappeler que le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des start-up, Yacine El Mahdi Walid a annoncé samedi dernier, lors de la 2ème édition de la Conférence nationale des startups « Algeria Disrupt 2022 », de nouvelles mesures au profit des startups et des incubateurs.

Samir Hamiche