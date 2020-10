Près d’une dizaine d’années après l’éclatement de ce pays sous les bombes de l’Otan, un véritable attirail de guerre est tombé entre des mains malfaisantes. Qu’on en parle plus ces dernières années, ne veut pas dire qu’il n’existe plus. Des missiles en tout genre se trouvent au moment où ses lignes s’écrivent éparpillés en grande quantité dans toute la région du Sahel, peuvent encore servir en Libye et dans les pays limitrophes. Il ne faut pas croire que parce qu’aucune action n’a été menée depuis l’attaque du site gazier de Tinguentourine que cela soit l’affaire d’un passé révolu. Non. Les armes existent encore et l’éventualité d’une incursion terroriste aussi. Cette possibilité, à n’en pas douter, est sans doute prise en compte par l’Armée nationale populaire et autres services de sécurité. D’où la nécessité de hâter une solution inclusive de la crise, comme le souligne d’ailleurs, le président de la République.

Cela étant, s’il faut craindre une probable action terroriste spectaculaire qui serait liée à une volonté des groupes terroristes de montrer une quelconques capacité de nuisance en dehors du territoire libyen, il y a lieu également de se féliciter du fait que sur toute la région du Sahel, le territoire national demeure encore protégé, au sens où la situation sécuritaire interne ne s’est pas dégradée, bien au contraire.

Cet état de fait est le résultat direct d’un travail de fond accompli par l’ensemble des services de sécurité. Il faut bien reconnaître que les renseignements algériens, de même que les forces opérationnelles ont réussi à réduire au maximum les conséquences d’un surarmement des groupes terroristes.

Pour preuve, depuis l’éclatement de la Libye de Kadhafi, l’on n’a pas vu l’usage d’armes lourdes par les terroristes en Algérie. Cela ne veut pas dire qu’aucune arme n’est entrée en Algérie, mais cela confirme néanmoins l’impossibilité pour les hordes terroristes d’en faire usage. Jusqu’à aujourd’hui, il convient de constater la grande efficacité des services de sécurité. Ils ont tout simplement déjoué les plans de l’AQMI, de Daesh et les pronostics des «experts» qui trouvaient «normal» que l’Algérie s’embrase en raison de la présence sur son sol d’un maquis terroriste organisé. La gestion sécuritaire de l’après-Kadhafi aura donc été exemplaire à tout point de vue.

Ceci amène à penser que les craintes que l’on peut avoir sont certes justifiées, mais aussi que le travail accompli par nos services sur le terrain est d’une très grande qualité.

Par Nabil G