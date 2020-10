<span style='text-decoration: underline;'>Insertion des enfants handicapés</span>:<br><span style='color:red;'>76 cas pris en charge par la Clinique d’orthopédie de Misserghine</span>

La Clinique spécialisée en orthopédie et rééducation des victimes d’accident de travail (CNAS-CSORVAT) de Misserghine (Oran) prend en charge 76 enfants afin de les insérer dans le système de l’éducation ou de la formation professionnelle, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de cet établissement de santé.

Il s’agit d’une prise en charge médico-pédagogique d’enfants en situation d’handicap moteur, en vue de les insérer dans le système de l’éducation ou de la formation professionnelle, explique la chargée de la communication de cet établissement, Naima Maachou. La prise en charge implique le volet pédagogique, médical et psychologique, précise la même source, soulignant qu’une équipe pluridisciplinaire s’occupe des enfants dès l’âge de 5 ans pour préparer leur insertion dans le système de l’éducation. Beaucoup d’enfants en situation d’handicap ne sont pas encore autonomes et ne parlent pas encore bien à l’âge de 5 ans. Suivis à leur arrivée dans des classes d’observation, les spécialistes de la Cliniques leur apprennent certains rudiments (la propreté, les couleurs, la prononciation, …). Une fois les rudiments acquis, ces enfants entament un programme scolaire avec un matériel adapté. Dans quelques mois ou quelques années, ils seront insérés dans des écoles normales, a fait savoir Mme Maachou. La Clinique continue son suivi médical et psychologique après l’insertion des enfants handicapés. Pour ce qui est des enfants qui présentent de grandes difficultés scolaires, ils sont accompagnés pour trouver une formation adaptée dans des centres de formation professionnelle, l’objectif étant de réussir à les insérer dans la vie socio-économique, selon la même source.