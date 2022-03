<span style='text-decoration: underline;'>Conflit russo-ukrainien</span>:<br><span style='color:red;'>76 ressortissants algériens rapatriés</span>

Un premier groupe de ressortissants algériens ayant quitté l’Ukraine suite à la guerre qui fait rage dans le pays sont arrivés jeudi soir en Algérie.

Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce premier groupe composé de 76 ressortissants algériens, a été rapatrié depuis Bucarest (Roumanie) via un vol d’Air Algérie. À leur arrivée jeudi soir à l’aéroport international Houari Boumediene, les ressortissants algériens ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra.

Le MAE a annoncé d’emblée que d’autres opérations de rapatriement sont prévues dans les prochains jours. «L’opération d’aujourd’hui est la première du genre et d’autres vols sont prévus dans les prochains jours», a indiqué M. Lamamra dans une déclaration aux médias. Il a affirmé que les services consulaires algériens se sont mobilisés pour permettre aux ressortissants algériens de rejoindre d’autres pays aux frontières ouest de l’Ukraine. «Les services de nos ambassades sont mobilisés au niveau des frontières avec l’Ukraine pour faciliter le transit des ressortissants vers la Roumanie, la Hongrie et la Pologne», a souligné le chef de la diplomatie algérienne. Lamamra a précisé que le rapatriement concerne les citoyens algériens ayant le désir de quitter l’Ukraine. «Le rapatriement ne se fait pas de façon obligatoire, mais en tenant compte du désir de nos ressortissants de rentrer ou non au pays», a-t-il toutefois souligné.

Le chef de la diplomatie algérienne a fait savoir par ailleurs que «beaucoup de ressortissants algériens qui sont arrivés dans les capitales des pays suscités n’ont pas voulu être rapatriés dans le vol d’aujourd’hui, alors qu’il y a eu assez de places». Pour expliquer cette décision, M. Lamamra a affirmé que «certains espèrent peut-être retrouver les bancs des universités prochainement, d’autres ont décidé de rester pour d’autres raisons». Il a indiqué dans ce cadre que chaque ressortissant voulant être rapatrié vers l’Algérie sera pris en charge par les services diplomatiques et consulaires algériens. «Les ambassades et les consulats d’Algérie restent tout à fait disposés à prendre en charge tout Algérien désirant rentrer au pays», a-t-il déclaré.



Le chef de la diplomatie algérienne a salué la solidarité de plusieurs familles algériennes avec leurs compatriotes au niveau des frontières avec l’Ukraine, en leur proposant nourriture et hébergement. «Des familles étrangères ont aussi offert de l’aide aux ressortissants algériens», a ajouté le ministre. Il a affirmé aussi que la traversée de ces derniers du territoire ukrainien vers les frontières n’a pas été facile. De leur côté, les ressortissants algériens ont remercié vivement les autorités algériennes pour leur mobilisation et la prise en charge qu’on leur a assurée dès les premiers jours. Il convient de rappeler que le président de la République avait donné des instructions pour le rapatriement de tous les ressortissants algériens désirant rentrer au pays en raison du conflit en Ukraine.

Le 24 février dernier, premier jour de l’invasion russe de l’Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a appelé les Algériens établis en territoire ukrainien à «l’extrême prudence».

Dans un communiqué, le département ministériel des Affaires étrangères a appelé les ressortissants algériens dans ce pays envahi par la Russie à faire preuve d’une «extrême prudence» et à ne sortir de leurs lieux de résidence qu’en cas d’urgence. «Suite aux développements en République d’Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger appelle les citoyens algériens présents et établis dans ce pays à faire preuve d’une extrême prudence et à ne sortir de leurs lieux de résidence qu’en cas d’urgence», a précisé la même source.

Samir Hamiche