<span style='text-decoration: underline;'>Oued Tlélat</span>:<br><span style='color:red;'>Célébration de la journée nationale de l’immigration le 17 octobre 1961</span>

Pour rendre hommage aux émigrés qui ont inscrit leur sacrifice dans l’histoire le 17 octobre 1961, la wilaya d’Oran était au rendez-vous hier pour célébrer la journée. C’est la commune de Oued Tlélat qui a été choisie cette année pour abriter la cérémonie.

En effet, le wali d’Oran, monsieur Messaoudi Jari, accompagné de Monsieur le P/APW, les autorités locales de la wilaya d’Oran civiles et militaires, ainsi que la famille révolutionnaire ont pris part à cette cérémonie qui a eu lieu à la place des martyrs où un hommage a été rendu aux milliers d’algériens émigrés qui ont inscrit à jamais leurs sacrifices dans l’histoire nationale, perpétuant l’attachement des membres de notre communauté établie à l’étranger à leur mère Patrie.

Des émigrés qui ont fait preuve de bravoure et de courage en démontrant à l’autorité coloniale qu’ils étaient comme leurs frères en Algérie, engagés avec détermination dans le combat du peuple algérien tout entier, pour la libération de l’Algérie.

Après la cérémonie, l’occasion a apporté de la joie aux habitants des zones rurales. 1570 foyers ont été raccordés au gaz de ville dont 1441 à Boufatis et 129 au village de «Chakakil», localité de «Mahdia», daïra de Oued Tlélat.

Le wali d’Oran qui a procédé au raccordement a rencontré les habitants de ces deux zones d’ombre et leur a promis d’être à l’écoute de toutes leurs préoccupations.

Hiba B.