<span style='text-decoration: underline;'>Séjournant clandestinement un peu partout dans plusieurs quartiers d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>500 subsahariens rapatriés vers leurs pays respectifs</span>

Le rapatriement des subsahariens se poursuit. Au dernier bilan, l’on fait état de 500 ressortissants africains, séjournant clandestinement un peu partout dans plusieurs quartiers d’Oran, qui ont été conduits, durant le mois en cours, vers le centre de regroupement final de Tamanrasset pour être récupérés par les autorités de leurs pays respectifs.

Ces opérations de rapatriements sont menées par les services de l’action sociale, ceux de la protection civile ainsi que les bénévoles du croissant rouge algérien appuyées par les éléments de la gendarmerie nationale et les services de la sûreté nationale.

Elles commencent, selon des sources proches du dossier, par le regroupement des immigrants clandestins dans le centre dédié à cet effet, celui-ci est établi dans la commune de Bir El Djir. Ces entités assurent tous les besoins vitaux pour ces immigrants tout en peaufinant les formalités administratives concernant ces derniers avant qu’ils ne soient reconduits, à bord de plusieurs bus mobilisés à cet effet, vers le point de regroupement final domicilié dans la wilaya de Tamanrasset, située dans l’extrême sud du pays. Ces rapatriements est l’aboutissement de la politique conjointe adoptée respectivement par l’Algérie et le Niger en répondant favorablement à la demande formulée en 2014 par ce dernier et dans laquelle il a sollicité l’aide de l’Algérie dans le rapatriement de ses ressortissants.

Au milieu de la semaine passée, pas moins de 153 ressortissants africains de différentes nationalités ont été transférés, au milieu de la semaine passée, vers le centre de transit de la wilaya de Tamanrasset pour être rapatriés vers leurs pays respectifs», a fait état la protection civile de la wilaya expliquant que l’opération a touché plusieurs quartiers d’Oran, notamment au centre-ville et El-Hassi.

Cette opération a été menée par plusieurs services représentant la protection civile, la sûreté nationale, de la gendarmerie nationale, du Croissant Rouge Algérien de la direction de l’action sociale en plus de ceux de la direction de la santé et les services municipaux.

La même source a ajouté que «toutes les mesures nécessaires ont été prises et toutes les conditions, humaines et sécuritaires, ont été réunies pour assurer le retour, dans les meilleures conditions, de tous ces ressortissants». Depuis le début de l’année à ce jour, les mêmes services ont effectué une dizaine d’opérations de rapatriement, celles-ci ont abouti au retour d’au moins 3.000 Subsahariens vers leurs pays respectifs.

Yacine Redjami