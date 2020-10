<span style='text-decoration: underline;'>Un compagnon de Akid Lotfi</span>:<br><span style='color:red;'>Décès du Moudjahid Bensaâdoun Ahmed</span>

Le Moudjahid Ahmed Bensaâdoun, connu à l’échelle nationale et compagnon de guerre de libèration nationale de Akid Lotfi et Abdelghani Benahmed dans la zone du Sud Ain Sefra est décédé hier à l’âge de 87 ans.

Lors des combats qu’il a menés contre l’occupant français, il a été blessé par trois balles au corps et quand le médecin accourut vers lui pour le soigner, il le repoussa en lui déclarant qu’l fallait d’abord soigner les djounouds. Il était officier de l’ALN sous le commandement du Colonel Lotfi, puis à l’indépendance, il quitta l’armée et entama une autre révolution, celle de la construction du pays. Il s’éloigna de la politique, et créa son entreprise. Ayant atteint une notoriété de notable, il fut élu président de la chambre de commerce d’Oran, une période positive pour la relance de l’économie à Oran. Feu Ahmed Bensaâdoun était connu également pour son franc parler, autoritaire et généreux, il fut l’initiateur de la création du musée un Moudjahid à Oran.

Lors de funérailles où une grande foule était présente, beaucoup de personnes parlaient de la générosité du défunt envers les nécessiteux et en particulier les gens du sud-ouest. Ainsi, le moudjahid Ahmed Bensaadoun a eu droit à des funérailles populaires et respectueuses au carré des martyrs d’Oran.

Adda.B