<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts par asphyxie au monoxyde de carbone</span>

Trois personnes, deux jeunes hommes âgés de 23 et 28 ans, et un enfant âgé de tout juste un an, ont perdu la vie hier des suites de l’inhalation du gaz de monoxyde de carbone qui s’est dégagé à partir du chauffe bain de leur domicile sis dans le quartier El Bahia dans la commune d’Ain El Türck. Les éléments de la protection civile dépêchés sur place ont, après avoir accompli les formalités liées à la constatation du lieu du drame et de ses circonstances, procédé au transfert des trois dépouilles vers le service de la morgue de l’hôpital de la même ville.

Yacine Redjami