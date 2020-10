<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Baouche huitième recrue en attendant le CNRL</span>

Après avoir assuré sept nouveaux arrivés, voilà la huitième recrue du club phare de la Mekerra qui a signé dans l’après-midi d’avant-hier lundi.

Il s’agit comme on l’avait signalé il y a quatre jours, de l’arrière gauche de 24 ans, Baouche Houari venant du club de l’est, le CA Bordj Bou Arreridj, en attendant les résultats des pourparlers avec deux autres noms, l’ailier gauche, Mouaki Hocine (24 ans) (ES Sahel, Tunisie), et l’ex milieu du WA Tlemcen, Amine Boulaid (28 ans). A savoir que le groupe s’est donné rendez-vous avant-hier pour la reprise des entrainements avec le retour des anciens Benlebna et Soltani tout en attendant Barka et Belkheir. Reste à savoir si les huit nouvelles recrues seront ou non qualifiées à cause des nombreuses plaintes déposées au sein de la Chambre nationale de résolutions des litiges (CNRL). B. Didéne