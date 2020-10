<span style='text-decoration: underline;'> Coupe arabe des clubs (1/2 finales)</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise de la compétition en décembre</span>

La Coupe arabe des clubs, à l’arrêt depuis plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19, reprendra le mercredi 2 décembre avec la demi-finale aller entre les deux clubs saoudiens, Al-Shabab et Al-Ittihad à Riyadh, a annoncé l’Union arabe de football (UAFA) sur son compte Twitter.

Le Comité d’organisation de la compétition avait annoncé début octobre être en contact avec les quatre clubs qualifiés pour arrêter un nouveau calendrier des demi-finales et finale de cette compétition. La manche retour entre Al-Shabab et Al-Ittihad se déroulera le lundi 4 janvier 2021 à Djeddah. Pour rappel, dans l’autre demi-finale, Al-Ismaïly avait battu le Raja de Casablanca (1-0) en match aller disputé dans la ville d’Ismaïlia, alors que la rencontre retour, qui devait avoir lieu à Casablanca, a été reportée à cause de la pandémie de coronavirus. L’instance arabe a indiqué que la date de la manche retour sera communiquée prochainement.