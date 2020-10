<span style='text-decoration: underline;'>Après deux semaines d’arrêt forcé</span>:<br><span style='color:red;'>Le CR Belouizdad reprend les entraînements mardi</span>

Le CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre, reprend les entraînements mardi, après deux semaines d’arrêt forcé, suite à l’apparition de plusieurs cas positifs au coronavirus dans son effectif.

«Les derniers tests de dépistage ont été négatifs pour certains joueurs, ce qui permettra à l’équipe de reprendre les entraînements dès mardi», a indiqué la direction belouizdadie dans un bref communiqué. Malgré la reprise, les responsables du Chabab ont insisté sur «la nécessité de rester prudent» et de «continuer à respecter le protocole sanitaire», afin d’éviter une nouvelle propagation du coronavirus.

Le nombre exact de personnes contaminées n’a jamais été dévoilé par la direction du club champion d’Algérie en titre, mais selon plusieurs médias, il aurait été question de 31 cas, entre joueurs et membres de l’encadrement. Il y a quinze jours, pendant le stage bloqué qui se déroulait à Mostaganem, c’est le défenseur Sofiane Bouchar qui était le premier à avoir été testé positif au COVID-19. Le virus s’est propagé par la suite parmi ses coéquipiers et entraîneurs, dont le premier responsable technique, le Français Franck Dumas.