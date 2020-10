<span style='text-decoration: underline;'> CAN-2021/Qualifications Gr. H</span>:<br><span style='color:red;'>Le match Algérie – Zimbabwe officiellement à huis clos</span>

Le match Algérie – Zimbabwe, prévu le 12 novembre prochain au stade du 5-Juillet (Alger) pour le compte de la 3e journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021), se jouera officiellement à huis clos, a annoncé mardi le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, invoquant des précautions liées à la pandémie du coronavirus.

«A un moment donné, nous avons pensé pouvoir permettre à 5000 spectateurs d’assister à ce match, mais avec la récente hausse des cas de contamination au COVID-19, nous avons décidé que cette rencontre se joue finalement à huis clos» a indiqué le président de la FAF, en Conférence de presse, juste après l’Assemblée générale ordinaire à l’Hôtel Sheraton. «Nous aurions voulu que les supporters soient présents au stade, pour apporter leur soutien à l’Equipe nationale, mais dans la conjoncture actuelle, notre priorité est de préserver la santé publique. C’est dans l’intérêt des gens que nous faisons cela» a-t-il ajouté. Ce match sera dirigé par le Camerounais Alioum Alioum, qui sera assisté de ses compatriotes, Elvis Guy Nopue Nguegoue et Sanda Oumarou, tandis que le quatrième arbitre est le Mauritanien Massa Diarra. Le match «retour», Zimbabwe-Algérie, prévue le 16 novembre prochain (à 16h00 algériennes, à Harare) pour le compte de la 4e journée des qualifications à cette CAN-2021, lui, sera dirigé par l’arbitre soudanais Mahmood Ali Mahmood Ismail, qui sera assisté de ses compatriotes, Mohammed Abdellah Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi. Le quatrième arbitre sera également soudanais, à savoir Elsiddig Mohamed Mohamed El Treefe, alors que le Commissaire au match sera le Malgache Raoul Romain Arizaka Rabekoto. A l’issue de la 2e journée du Groupe H, l’Algérie occupe la 1re place, avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec zéro point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021.