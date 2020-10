<span style='text-decoration: underline;'>USM Harrach</span>:<br><span style='color:red;'>Le club se renforce avant la fermeture du mercato estival</span>

L’USM Harrach a recruté sept nouveaux joueurs en une seule journée à quelques heures de la fermeture du marché des transferts d’été, prévue mardi à 23h59, a annoncé le club de Ligue 2 algérienne de football.

Le club banlieusard s’est d’abord renforcé dans les cages avec la venue de l’expérimenté gardien de but Ghoul en provenance de l’USM Bel-Abbès. En défense, l’USMH a fait signer Kouas (MC El-Eulma), Bouhafer (RC Relizane) et Djellouli (JSM Tiaret), tandis qu’au milieu, le nouvel entraîneur Djamel Menad a opté pour Annane (RC Relizane). Enfin, le compartiment offensif a enregistré les venues du chevronné Derrag (RC Relizane) et Simani (JSM Skikda). L’USMH, qui compte aussi renouveler le contrat de son défenseur Abdat, a décidé de donner la chance aux jeunes du club Kherroubi, Belakhdar et Kasri, promus en équipe première.

Les «Jaune et Noir» ont évité la relégation la saison dernière au troisième palier à la faveur de la décision de la Fédération algérienne de football (FAF) d’arrêter définitivement le championnat à cause de la pandémie de coronavirus et l’adoption d’un nouveau système de compétition pour l’exercice 2020/2021 avec la création de deux groupes de 18 clubs chacun en Ligue 2, soit 36 équipes.

Ils avaient terminé la saison 2019-2020 à la 16e et dernière place avec 22 points. Menad a succédé récemment à la tête de la barre technique de l’USMH à Sid-Ahmed Slimani pour un contrat d’un an renouvelable.