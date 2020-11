Contre toute attente et en dépit des sondages qui donnaient une tendance assez largement en faveur du candidat Joe Biden, le cauchemar du 3 novembre 2016 s’est joué toute la soirée avant-hier. Etat par Etat, l’avancée du démocrate est grignotée par le sulfureux président sortant qui n’a pas tardé à démentir les sondages aux premiers dépouillements des bulletins de vote. On attendait une victoire facile de Joe Biden, on a eu droit à une série de Twitt d’un Trump, décidé en cas de défaite à gâcher un éventuel succès de son challenger. Mais il s’est avéré au fil des heures que la victoire n’allait pas seulement être difficile, elle devenait clairement problématique. Au petit matin, hier, les deux candidats étaient presque au coude à coude et attendaient les résultats de trois derniers Etats.

Indépendamment des résultats finaux qui devraient intervenir dans la soirée d’hier ou au plus tard dans le courant de la journée d’aujourd’hui, les observateurs, voire le reste de l’humanité, ont compris une chose au moins, à savoir que les médias et les milieux politique des Etats Unis ne renvoient pas la véritable image de l’opinion américaine. Et pour cause, si la moitié de ce qui se racontait sur Donald Trump était vraie, l’on est amené à croire que les électeurs américains sont tarés et votent contre leur propre intérêt et celui de la planète. Pour la seconde partie de la supposition, on peut aisément croire le fait que l’américain moyen, comme l’Algérien ou le Camerounais moyens, ne s’intéresse qu’à sa propre vie, ce qui est normal. Mais on voit très mal une population reconduire un président qui n’a fait que du mal.

C’est dire que l’humanité voudrait voir les Américains penser à l’intérêt de la planète avant le leur. C’est là un rêve proprement impossible à réaliser. Mais c’est vers cet objectif que tendait l’essentiel de la machine médiatique anti-Trump. Sauf que les récepteurs des messages n’ont que leur souhait et leurs larmes pour pleurer. Les principaux concernés sont divisés, certes, mais le camp pro-Trump reste vigoureux et se met en position de permettre à son champion de rempiler pour un second mandat.

Enfin, cette nouvelle bataille américaine nous apprend une chose, à savoir qu’il est vain de s’appuyer sur un seul peuple pour changer la face du monde. Le combat pour un monde meilleur est celui de l’humanité entière. Il n’est pas encore véritablement entamé, mais viendra le jour où les Hommes sauront la vacuité d’un espoir créé de toute pièce par les médias.

Par Nabil.G