<span style='text-decoration: underline;'>Bilan opérationnel de l’ANP en une semaine</span>:<br><span style='color:red;'>Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté et 7 quintaux de kif saisis en une semaine</span>

Des unités et des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont exécuté, durant la période du 28 octobre au 3 novembre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité, reflétant ainsi, le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente des Forces Armées à travers tout le territoire national.

Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Oum El-Bouaghi, tandis que 2 bombes artisanales ont été découvertes et détruites à Guelma.

Concernant la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic à travers le pays, des détachements de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la Gendarmerie Nationale, les Garde-frontières, les Garde-côtes et les services des Douanes, 8 narcotrafiquants et saisi, lors d’opérations distinctes, des quantités de kif traité s’élevant à 755.57 kilogrammes. A ce titre, des Garde-côtes ont arrêté à Ghazaouet deux narcotrafiquants en leur possession 485 kilogrammes de kif traité, alors qu’un autre détachement de l’ANP a saisi 142 kg de la même substance à Béchar. De même, les services de la GN en coordination avec les Garde-frontières ont arrêté, à Tlemcen et Mostaganem, 2 narcotrafiquants et saisi 66.15 kilogrammes de la même substance, tandis que des Garde-côtes ont saisi 62.42 kg de kif traité à Ain Témouchent et Oran.

Dans le même sillage, 4 narcotrafiquants ont été appréhendés, 300 201 comprimés psychotropes et 4 véhicules ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à Ouargla, Mila, Oum El-Bouaghi, Batna et Souk-Ahras.

D’autre part, des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 65 individus et saisi 10 véhicules, 15 groupes électrogènes, 9 marteaux piqueurs, 3 détecteurs de métaux, 368 sacs de mélange de pierres et d’or brut et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illégal, ainsi que 2 137 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, alors que d’autres détachements de l’ANP et les services de la GN ont arrêté 11 individus et saisi 5 fusils de chasse, 3196 cartouches pour fusils de chasse, 58 223 unités d’articles pyrotechniques et 4246 unités de différentes boissons, et ce lors d’opérations distinctes menées à Sétif, Biskra, Ouargla, Batna, Laghouat, Médéa, El-Oued, Oum El-Bouaghi, Djanet et Tiaret. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s’élevant à 9 088 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf et Souk-Ahras.

Par ailleurs, les Garde-côtes et les services de la GN ont réussi à mettre en échec des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 935 individus à bord d’embarcations pneumatiques et artisanales à Oran, Tlemcen, Ain Témouchent, Alger, Tipaza, Boumerdès, Chlef, Mostaganem, El-Tarf et Annaba, alors que 36 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Illizi, Tlemcen, El Oued, Tébessa et Rélizane.

Noreddine Oumessaoud