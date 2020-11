<span style='text-decoration: underline;'>Huit personnes arrêtées</span>:<br><span style='color:red;'>415 unités de boissons alcoolisées saisies</span>

Pas moins de 415 unités de boissons alcoolisées, de différentes marques et volumes ont été saisies par les éléments de patrouille, effectués au chef lieu de wilaya et grands boulevards.

Huit personnes ont été interpelées lors de ces opérations qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité pour assurer la paix et la tranquillité des citoyens. En effet, lors d’une patrouille de la police judiciaire au centre-ville d’Oran, trois individus âgés entre 25 et 48 ans étaient à bord d’une voiture de type «Tiguan», où était chargée une quantité estimée à 146 unités de boissons alcoolisées de différentes marques et volumes. Par ailleurs, une autre quantité de 166 unités de boissons ont été saisies par les éléments de la 4ème sûreté urbaine à Saint Eugène. C’est lors d’une patrouille que les policiers ont repéré le principal mis en cause qui était en train de charger une marchandise à bord d’une voiture de type Kia Picanto. En s’approchant de lui, ils ont découvert qu’il chargeait la quantité de 166 unités avec l’aide de deux autres personnes. Au rond-point El Bahia, les éléments de la police de la 10ème sûreté urbaine ont interpelé deux personnes à bord d’une voiture de marque Volkswagen mise à la fouille, ils ont découvert une quantité de 103 unités de boissons alcoolisées de différentes types et volumes chargées à bord.

La fouille du véhicule a été soldée aussi par la saisie de la somme de 63.200 DA représentant les revenus de la vente de l’alcool. Signalons que les huit mis en cause seront présentés devant le parquet à l’issue des enquêtes préliminaires.

F.B