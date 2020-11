<span style='text-decoration: underline;'>Hassi Zahana, Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un mort et neuf blessés dans une collision entre un car et une voiture</span>

Un mort et neuf blessés dans une collision entre un car et une voiture

Hier mercredi matin, un grave accident de circulation a eu lieu sur la RN 07 entre les communes de Lamtar et Hassi Zahana. Un car entra en collision dans un véhicule utilitaire de marque Toyota Hilux.

Le bilan fait état d’un mort portant les initiales de B.B, un homme âgé de 65 ans et neuf blessés âgés entre 18 et 65 ans évacués vers l’hôpital de Ben Badis.

La protection civile est intervenue avec un effectif de 35 agents équipés de sept ambulances et deux camions citernes.

Le bilan aura pu être plus lourd et fort heureusement le car ne transportait pas de voyageurs au moment du drame.

M.Bekkar